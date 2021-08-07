В аэропорту Рима задержали главу мафии «Каморра»

В римском аэропорту Чампино задержали Марию Личчарди, возглавляющую по версии следователей клан неаполитанской мафии «Каморра». Об этом пишет газета La Repubblica.

По данным издания, женщина планировала улететь в Испанию. Ее подозревают в вымогательстве, мошенничестве и других преступлениях. В декабре 2009 года Личчарди вышла из тюрьмы после восьми лет заключения.

«Каморра» считается наиболее жестокой из всех мафиозных группировок Италии. Личчарди стала главой клана после того, как были арестованы два ее брата, Пьетро и Винченцо, а также ее муж.

Ранее сообщалось, что в Италии выпустили из тюрьмы мафиози, убившего сто человек. Член сицилийской мафиозной группировки «Коза Ностра» Джованни Бруска досрочно вышел на свободу после 25 лет тюремного заключения. Мафиози был арестован в 1996 году, его приговорили к пожизненному лишению свободы, причем 26 лет из своего пожизненного срока он получил за взрыв бомбы, в результате которого погиб борец с мафией, судья Джованни Фальконе.