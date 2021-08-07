Суд снизил сроки осужденным по делу о теракте в метро Петербурга

Апелляционный военный суд снизил сроки заключения некоторым фигурантам уголовного дела о теракте в петербургском метро, который произошел в апреле 2017 года.

«Апелляционным определением приговор суда первой инстанции изменен в части назначенного наказания некоторым осужденным. Наказание снижено. В остальном приговор оставлен без изменений», — сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в Telegram-канале.

Осужденным был сокращен срок в целом на 1-2 месяца. Кроме того, согласно приговору апелляционной инстанции, фигуранты должны заплатить штраф в размере от 500 до 700 тыс. руб. каждый.

Жалоба на приговор по делу о теракте в метро Петербурга поступила в средине октября 2020 года. Апелляцию подали адвокаты всех 11 фигурантов дела.

3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» петербургского метро произошел взрыв, в результате которого погибли 16 человек. Главный фигурант дела Аброр Азимов приговорен к пожизненному лишению свободы, остальные фигуранты получили от 19 до 28 лет лишения свободы.