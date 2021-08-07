Дипломат ответил на слова о срыве Россией американской прививочной кампании

Посол России в США Анатолий Антонов назвал обвинение страны в попытках «очернить» разработанные на Западе вакцины «бездоказательными». Об этом сообщается на странице дипмисии в Facebook.

«Что касается голословных обвинений против нас в попытках «подорвать» прививочные кампании в отдельных странах, то можем их объяснить лишь укоренившейся в американском обществе русофобией», — заявил Антонов.

Он также выразил надежду, что американские репортеры не будут «тиражировать сплетни и домысли», а предоставят аудитории проверенную информацию.

Чтобы справится с пандемией коронавируса нужны совместные усилия стран, добавил дипломат. По его словам, Россия готова взаимодействовать в этом направлении со всеми партнерами, включая США, чтобы «сообща решать проблему доступности и справедливого распределения средств защиты и профилактики от новой коронавирусной инфекции».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки со ссылкой на данные Госдепартамента обвинила Россию и Китай в попытках «очернить» западные вакцины от коронавируса для продвижения своих препаратов.