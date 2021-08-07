Дым от пожаров в Якутии пришел почти в 400 красноярских населенных пунктов

Дым от лесных пожаров в Якутии дошел до 400 населенных пунктов Красноярского края, в том числе до самого Красноярска. Об этом сообщает отделение МЧС по краю.

«По данным космического мониторинга и администраций населенных пунктов, задымление зафиксировано в 392 населенных пунктах Красноярского края», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с задымлением отложены несколько рейсов по различным направлениям.

Ранее сообщалось, что лесной пожар, бушующий рядом с селом Ытык-Кюель Якутии, может перекинуться на жилые дома. Отмечается, что ситуацию усложняет сильный ветер с порывами до 15 м/с. Первый вице-премьер Якутии Дмитрий Садовников, находящийся на месте происшествия, сообщил, что противопожарная техника из близлежащих населенных пунктов в ближайшее время прибудет в село.

В Якутии за сутки ликвидировали лесные пожары на площади более 180 тыс. га. Спасатели МЧС на данный момент продолжают работу по защите сел Бясь-Кюёль, Кырыкый, Кылайы и Сюльдюкар. В тушении масштабных лесных пожаров принимают участие 2834 человека и 386 единиц техники.