Reuters: вакцины от COVID-19 могут не остановить штамм «дельта»

Люди, которые были вакцинированы против COVID-19, могут передавать штамм «дельта» коронавируса так же легко, как и те, кто этого не сделал. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ученых из Public Health England.

«Некоторые первоначальные результаты указывают на то, что передача вируса у тех, кто заразился «дельтой» и уже были вакцинированы, могут быть аналогичны уровню передачи, обнаруженного у невакцинированных людей», — отмечают эксперты.

По их словам, из подтвержденных случаев заболевания индийским штаммом, госпитализированных с 19 июля в Великобритании, 55,1% не были вакцинированы, а 34,9% получили две дозы вакцины COVID-19.

Ранее сообщалось, что новая вакцина может понадобиться для борьбы с более заразным штаммом «дельта» COVID-19, поскольку существующие препараты недостаточно эффективны. По данным агентства Bloomberg, эффективность существующих вакцин упала до 49%. В связи с этим имеет смысл разработать новый препарат против штамма «дельта», так как нынешние не приносят существенного результата.