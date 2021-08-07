Шаманы попросят правительство России признать шаманизм традиционной религией

Секретарь Третьего Всероссийского съезда шаманов Станислава Гаврилюк заявила, что шаманы Тывы планируют обратиться к правительству России с просьбой признать их религию традиционной. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Именно с этой мыслью все собрались, мы хотим составить обращение к правительству, чтобы шаманизм признали традиционной религией всей России наравне с другими религиями — например, христианством и исламом», — сказала она.

Первый Всероссийский съезд шаманов состоялся в Кызыле в 2018 году.

Ранее руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин извинился за свои слова о якутах, которые не тушат костры из-за боязни «обидеть духов огня». Куксин добавил, что люди, которые не тушат костры, бросают окурки, жгут траву есть среди всех народов и последователей всех религий.