Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Стали известны детали контракта, предложенные «ПСЖ» Месси 02:26
Эксперт предупредил о серьезной опасности скриншотов 02:25
Посол России в США: Запад ведет «целенаправленную кампанию» против... 02:20
Путин рассказал, когда сойдут на нет попытки «ущипнуть» Россию в сфере спорта 02:13
Шаманы попросят правительство России признать шаманизм традиционной религией 02:02
Помпео рассказал о пропаже подаренной ему властями Японии бутылки виски 01:59
Газизов о конфликте Салиховой и Попова: я уважаю «Спартак» и болельщиков команды 01:45
ВВС Британии заявили о перехвате истребителями двух российских Ту-142 01:39
Российская гандболистка о полученной травме на Играх: на финал выйдем даже... 01:30
В Американской торговой палате ожидают сокращение инвестиций в РФ после... 01:28

Нудисты в парке всех смутили

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Группа посетителей знаменитого Шервудского леса в Англии направили петицию в Королевское общество защиты птиц (RSPB) и Совет графства Ноттингемшир с требованием обязать носить одежду людей, посещающих парк. Их возмутили гуляющие по территории леса нудисты, пишет газета The Mirror.

Исторический лесной массив Ноттингемшира давно пользуется огромной популярностью из-за его связей с героем английского фольклора Робин Гудом и его другом, соратником Маленьким Джоном.

Как сообщает издание, петицию подал муж одной из велосипедисток, которая совершала прогулку по Шервудском лесу. По словам мужчины, его супруге повстречался мужчина, который мастурбировал.

Он также рассказал, что нудисты начали ходить по лесу группами «до 12 человек».

«Причина, по которой это не надо поощрять, заключается в том, что днем ​​15 июля моя жена каталась на велосипеде по Бадби-Мур и столкнулась в кустах с обнаженным мужчиной, который занимался самоудовлетворением, когда она проходила мимо», — говорится в петиции.

Недовольный мужчина сообщил, что его супруга бегала трусцой по лесу, но остановилась, когда встретила голого человека.

«Рядом есть пристанище для нудистов, которым они могут пользоваться, вдали от публики. Вместо того, чтобы препятствовать этому меньшинству, Королевское общество защиты птиц заявило, что нудисты приветствуются, если они носят одежду, когда уходят из этого места и возвращаются в свои автомобили», — заявил он.

Автор петиции утверждает, что нудисты забредали в более оживленные районы леса, вызывая тревогу у других посетителей.

Как рассказал газете The Telegraph представитель RSPB, что нудисты десятилетиями с удовольствием гуляли по более тихим районам Южного леса Бадби, расположенным к северу от более оживленной части Шервудского леса.

Он подчеркнул, что их присутствие допустимо и действительно законно при условии, что они соблюдают определенные правила поведения.

Мик Аллен из окружного совета Ноттингемшира добавил, что «нудизм при определенных обстоятельствах законен, и поэтому мы не можем запретить нудистам посещать Шервудский лес».

Ранее в Испании ограбили и изнасиловали туристку на нудистском пляже.

Все новости на тему:
Обзор зарубежной прессы
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Все свободны: как приговор по делу Baring Vostok изменит инвестклимат в России
Майклу Калви дали 5,5 лет условно: бизнесмены, юристы и экономисты — о приговоре
За кого болеть на Играх, день 15-й: финалы в волейболе, гимнастике и синхронном плавании
Мужская сборная России по волейболу сыграет в финале ОИ-2020 против Франции
Египетские курорты в зоне доступа: Росавиация разрешила полеты
Десять авиакомпаний России допущены к выполнению рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх
В США полностью вакцинировалась половина населения
Путин объявил о повышении НДПИ для металлургии со следующего года
Три четверти россиян довольны, что родились в России
«ПСЖ» вскоре объявит о переходе Месси
Новости и материалы
Стали известны детали контракта, предложенные «ПСЖ» Месси
Эксперт предупредил о серьезной опасности скриншотов
Посол России в США: Запад ведет «целенаправленную кампанию» против российских вакцин
Путин рассказал, когда сойдут на нет попытки «ущипнуть» Россию в сфере спорта
Шаманы попросят правительство России признать шаманизм традиционной религией
Помпео рассказал о пропаже подаренной ему властями Японии бутылки виски
Газизов о конфликте Салиховой и Попова: я уважаю «Спартак» и болельщиков команды
ВВС Британии заявили о перехвате истребителями двух российских Ту-142
Российская гандболистка о полученной травме на Играх: на финал выйдем даже ползком
В Американской торговой палате ожидают сокращение инвестиций в РФ после приговора Калви
Четверть россиян рассказали о годами не меняющемся рабочем пароле
Экс-игрок «Рубина» возглавит сборную Украины
Суд отменил приговор врачу за связь с замужней медсестрой, так как он не знал о процессе
В Китае возмутились заданным вопросом спортсменке: когда она выйдет замуж и родит детей
Друзья на мальчишнике пытались проколоть жениху сосок и привязали его в трусах к столбу
Загадочная рыба с «человеческими» зубами пугает посетителей пляжа
Канчельскис: наши паспортисты сидят в золотом болоте, а Шомуродов молодец
Посол России раскритиковал заявление Госдепа о мониторинге выборов в Госдуму
Все новости
Миллион за Мавриди: беглецу оборудовали отдельное место, а инструмент мог передать адвокат
Что нового стало известно о побеге обвиняемого в убийстве «колбасного короля»
В России выросла естественная убыль населения
За I полугодие 2021 года естественная убыль населения России стала на 60% больше, чем в 2020 году
Июльский рост цен почти не отстал от июньского
Росстат назвал одной из причин сохраняющейся инфляции подорожание стройматериалов
Когда и почему могут подешеветь авиабилеты
Глава Эмирейтс в России и СНГ сообщил, что отрасль восстанавливается медленнее прогнозов
«Один и тот же пароль годами»: рабочие аккаунты россиян оказались под угрозой
25% россиян признались, что годами не меняли пароль от рабочего компьютера
Почему убийца Джорджа Флойда стал для китайцев супергероем
В китайских соцсетях убийцу Джорджа Флойда рисуют в костюмах Капитана Америка и Супермена
Вынесен приговор убийце сбежавшего из Чечни «Анзора из Вены»
Убийцу чеченского блогера в Австрии приговорили к пожизненному
Страновед со скептицизмом отнесся к предложению Шойгу построить крупные города в Сибири
Если переносить столицу, она должна быть между Москвой и Петербургом, считает эксперт
Виски за $5800 в подарок: принять можно, пить нельзя
Какие ценные подарки преподносят американским чиновникам
Надежда на коллективный иммунитет: какие перспективы видят в Минздраве
Замминистра прогнозирует скорое достижение коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции
Взгляд сверху: президент осмотрел пострадавшие от пожаров районы Южного Урала
Путин поручил спорные вопросы в отношении пострадавших от пожаров решать в пользу людей
Быстрый старт: ракета «Сармат» готова к испытаниям
Новейшая баллистическая ракета РС-28 поступит на вооружение в 2022 году
«Слава богу, что людей не придавило»: кадры с места обрушения в Красноярске
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях