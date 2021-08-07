Нудисты в парке всех смутили

Группа посетителей знаменитого Шервудского леса в Англии направили петицию в Королевское общество защиты птиц (RSPB) и Совет графства Ноттингемшир с требованием обязать носить одежду людей, посещающих парк. Их возмутили гуляющие по территории леса нудисты, пишет газета The Mirror.

Исторический лесной массив Ноттингемшира давно пользуется огромной популярностью из-за его связей с героем английского фольклора Робин Гудом и его другом, соратником Маленьким Джоном.

Как сообщает издание, петицию подал муж одной из велосипедисток, которая совершала прогулку по Шервудском лесу. По словам мужчины, его супруге повстречался мужчина, который мастурбировал.

Он также рассказал, что нудисты начали ходить по лесу группами «до 12 человек».

«Причина, по которой это не надо поощрять, заключается в том, что днем ​​15 июля моя жена каталась на велосипеде по Бадби-Мур и столкнулась в кустах с обнаженным мужчиной, который занимался самоудовлетворением, когда она проходила мимо», — говорится в петиции.

Недовольный мужчина сообщил, что его супруга бегала трусцой по лесу, но остановилась, когда встретила голого человека.

«Рядом есть пристанище для нудистов, которым они могут пользоваться, вдали от публики. Вместо того, чтобы препятствовать этому меньшинству, Королевское общество защиты птиц заявило, что нудисты приветствуются, если они носят одежду, когда уходят из этого места и возвращаются в свои автомобили», — заявил он.

Автор петиции утверждает, что нудисты забредали в более оживленные районы леса, вызывая тревогу у других посетителей.

Как рассказал газете The Telegraph представитель RSPB, что нудисты десятилетиями с удовольствием гуляли по более тихим районам Южного леса Бадби, расположенным к северу от более оживленной части Шервудского леса.

Он подчеркнул, что их присутствие допустимо и действительно законно при условии, что они соблюдают определенные правила поведения.

Мик Аллен из окружного совета Ноттингемшира добавил, что «нудизм при определенных обстоятельствах законен, и поэтому мы не можем запретить нудистам посещать Шервудский лес».

Ранее в Испании ограбили и изнасиловали туристку на нудистском пляже.