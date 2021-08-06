Врач предупредил, чем может быть опасна популярная биодобавка

Врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, как правильно употреблять пищевую добавку омега-3, чтобы не было последствий для здоровья. Об этом специалист рассказал в ролике, размещенном на своем YouTube-канале.

По его словам, данная добавка может быть опасной, если применять как лекарство.

Медик обратил внимание, что пациенты порой не соблюдают рекомендации врачи, употребляя биодобавку вместо назначенных лекарств.

«Это настолько опасно, настолько нежелательно, что из-за этого огромное количество серьезных медицинских организаций и ассоциаций врачей избегают включать в протоколы лечения или профилактики заболевания омегу-3, потому что боятся, что люди начнут воспринимать это как главный препарат и пренебрегать нормальным лечением», — уточнил Комаровский.

Он также обратил внимание, что омега-3 может использоваться только с другими лекарства, не отдельно.

Также врач добавил, что омега-3 лучше усваивается, если она поступает с мясом рыбы. Подойдет тунец, лосось, скумбрия и другие виды.

Ранее врач назвал опасное последствие переизбытка витамина D в организме.