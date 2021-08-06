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Эксперт по лжи прокомментировала видео с признанием Тесака в преступлениях

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Эксперт в области поведения человека и эмоций Светлана Пешенькова отреагировала на видео с допросом националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак. В ролике он сознавался в пособничестве убийствам, сообщает «Лента.ру».

Как подчеркнула Пешенькова, в коротком ролике не было заметно прямых признаков лжи. Тем не менее специалист предположила, что Тесак что-то не договорил.

Также Пешенькова пояснила, что трудно сделать выводы о достоверности слов Тесака, основываясь на непродолжительном видео.

Эксперт обратила внимание, что демонстрируемое поведение довольно нехарактерно для националиста.

«Все это очень несвойственно для человека данного психотипа и стиля мышления — он делает очень длинные паузы, отвечая на вопрос», — сказала она.

По ее мнению, когда Тесак сказал, что помогал привозить гастарбайтеров, его взгляд сразу падает на человека, задающего вопрос. Данный факт, согласно утверждению эксперта, является одним из паттернов, указывающих, что человек искажает информацию.

«Причем, это не обязательно означает 100-процентную ложь, скорее, что Марцинкевич о чем-то не договаривает по неким причинам», — уверена она.

В пятницу, 6 августа, было опубликовано видео с признаниями Тесака.

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