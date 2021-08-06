Минобороны Белоруссии опровергло сообщение CNN о лагере для политзаключенных

Министерство обороны Белоруссии заявило, комментируя сообщения СМИ о якобы «строительстве тюремного лагеря для политзаключенных», заявило, что это территория воинской части, которая находится в Столбцовском районе с 1950-х годов. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что возможным тюремным лагерем, построенным внутри Беларуси для политических заключенных, журналисты CNN назвали территорию воинской части 25-го арсенала ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил.

«Здесь хранятся образцы радиотехнических войск, ПВО, ЗРВ. Система охраны у нас современная, камеры по периметру, которые выведены на пульт. Периметр освещается. На заборе есть предупреждающие таблицы. В основном на арсенале служат офицеры и прапорщики, гражданский персонал. У нас только контрактники», — рассказал начальник 25-го арсенала ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных Сил Белоруссии Александр Бабенко.

В Министерстве обороны Белоруссии отметили, что готовы принять съемочную группу CNN, чтобы «журналисты могли завершить свое «расследование».

Ранее журналисты CNN обнаружили в Белоруссии предполагаемый лагерь для политических заключенных.