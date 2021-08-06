Опрос выявил, что россияне предпочитают заводить кошек

Больше половины россиян (51%) в выборе домашнего животного отдают предпочтение кошкам, показал опрос Rambler&Сo.

«В вечном споре «собаки или кошки» последние одержали уверенную победу – больше чем у половины участников опроса дома живут «мурки» (51%). Собак выбирают 31%, по 2% дружат с попугаями и рыбками, по 1% – с грызунами, рептилиями и кроликами. У 11% дома живут другие, более экзотические животные», — говорится в результатах исследования.

Согласно данным опроса, 65% респондентов имеют в доме животных. У большинства из них (59%) в семье один питомец, на двух решились 22%, трех-четырех содержат 12%, а 5 и более зверей есть у 7% участников опроса. У 21% россиян животных нет, но раньше были. Против содержания питомцев высказались 11% опрошенных.

От 1 000 до 3 000 рублей на месячный уход и содержание питомца тратят 40% хозяев. Не более 1000 рублей расходуют 34% россиян, 17% — от 3 000 до 5 000, 6% — от 5000 до 10 000 и 3% — более 10 000 рублей.

Почти треть респондентов (31%) находит питомцев через родственников или знакомых, 28% обращаются к профессиональным заводчикам, 22% спасают животных с улицы, 15% забирают из приютов. Только 4% покупают в зоомагазинах.

Несмотря на трудности содержания домашних животных, более половины опрошенных не жалеют о своем выборе.

Опрос проводился с 30 июля по 4 августа 2021 года. Охват составил полтора миллиона человек, среди которых 51% мужчин и 49% женщин.

В период пандемии кошки, собаки и другие питомцы помогли многим пережить самоизоляцию. Согласно опросам PFMA (Ассоциации производителей кормов для домашних животных), в Англии с начала пандемии любимцами обзавелись 3,2 млн британцев (по состоянию на март 2021 года).

Ранее сообщалось, что самым «кошачьим» регионом России стал Северо-Западный федеральный округ (88%). Чуть меньше (72%) этих животных в Московском регионе.