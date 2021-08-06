Появилось видео с ребенком, унесенным потоком дождевой воды в Красноярске

Мальчика унесло сильным потоком дождевой воды в Красноярске, когда он пытался дойти до суши. Об этом сообщает РИА «Новости».

Инцидент был снят очевидцами на видео. На кадрах, появившихся в сети, видно, как ребенок пробует перейти подтопленную дорогу. Однако течение было настолько сильным, что он не удержался и упал под напором воды. В результате его унесло.

В момент, когда мальчик упал, ему пытались помочь другие ребята, но вода слишком быстро унесла упавшего. Через некоторое время ребенку удалось схватиться за тротуар.

При этом сильный ливень в Красноярске подмыл подпорную стену, она упала на парковку и повредила несколько автомобилей. Никто не пострадал. Также был эвакуирован десятиэтажный дом, расположенный в непосредственной близости от обрушенной стены.

Ранее улицы Екатеринбурга затопило из-за грозы. Городские коммунальные службы работают вместе с ГИБДД и совместными усилиями обеспечивают безопасность дорожного движения.