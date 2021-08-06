СМИ: в Японии скрыли случаи заражения штаммом «лямбда» за три дня до начала Олимпиады

За три дня до начала Олимпийских игр в Токио Японский национальный институт инфекционных заболеваний (NIID) доложил о том, что в стране был впервые обнаружен штамм «лямбда», но информация не дошла до широкой огласки. Об этом сообщает The Daily Beast.

В публикации утверждается, что отчет об этом был отправлен в Международную базу данных о COVID-19 и других вирусах (GISAID).

Издание со ссылкой на источник в NIID утверждает, что штамм был обнаружен при проверке в одном из аэропортов Японии. Он добавил, что правительство страны планирует объявить об этом, но только после того, как закончатся Олимпийские игры.

По предварительным данным южноамериканских и японских ученых, вариант коронавируса «лямбда» может обладать повышенной устойчивостью к вакцинам.

Ранее японские ученые сообщили, что штамм «лямбда» способен обходить иммунитет. Штамм также обладает повышенной заразностью и сейчас распространен в более чем 30 странах мира, в основном – в Южной Америке. Для нейтрализации этой мутации коронавируса требуется в полтора раза больше антител.