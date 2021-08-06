СК опубликовал кадры из ИВС в Истре, откуда сбежали пять подсудимых

Следственный комитет России опубликовал видео с места побега пятерых подсудимых из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Ролик размещен на YouTube-канале ведомства.

Видео длится 38 секунд. На нем показана камера, из которой бежали заключенные. Внутри комнаты — две двухъярусные кровати и еще два матраса на полу, посередине стоит стол с нардами.

Утром 6 августа прокуратура по Московской области сообщила, что организовала проверку по факту побега из изолятора временного содержания (ИВС) в городском округе Истра пяти подсудимых. Один из сбежавших, 50-летний уроженец Казахстана Александр Мавриди, является обвиняемым в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова в 2020 году.

По данным СК, во время побега заключенные воспользовались гаечным ключом. Как именно этот инструмент попал к ним, не уточнялось. В настоящее время сбежавших разыскивают в соседних регионах, в том числе в Москве.

Ранее сообщалось, что дежурный по истринскому изолятору задержан по подозрению в превышении полномочий.