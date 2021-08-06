Мужчина в Белоруссии набросился на соседей с двуручным мечом

30-летний житель белорусского города Речица напал на шумных соседей с мечом. Об этом сообщает «Дняпровец».

Конфликт произошел во дворе многоквартирного дома. Трое жителей Речицы выпивали и громко беседовали. Когда в их сторону начали поступать замечания, компания прекратила шуметь, однако конфликт не был исчерпан.

В публикации утверждается, что во время перепалки с соседями хозяин квартиры по голосу узнал свою знакомую. Не желая успокаиваться, он позвонил и продолжил выяснять отношения. Затем вышел во двор, но уже с двуручным мечом, который ему несколько лет назад подарил товарищ.

Успокоить напавшего спустился муж девушки. В ходе диалога речичанин стал наносить удары мечом по «противникам».

К моменту, когда на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, конфликт был практически исчерпан. Нападавший отбросил меч в сторону и сдался полицейским. В результате инцидента никто не получил серьезных травм, так как меч не был заточен.

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