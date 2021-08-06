Полиция возбудила уголовное дело по факту побега из истринского изолятора

МВД возбудило уголовное дело после побега пятерых подсудимых из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время решается вопрос о передаче уголовного дела, возбужденного полицейскими, в Главное следственное управление Следственного комитета по Московской области, написало агентство.

Кроме того, СК возбудил дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками изолятора, сообщается на сайте ведомства.

«На месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, проводятся осмотры и допросы», — говорится в пресс-релизе.

Массовый побег из истринского изолятора произошел в ночь на 6 августа. Подсудимые открутили замки запрещенным в изоляторе предметом — гаечным ключом.

В СК рассказали, что одним из сбежавших является Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова, а также лишении свободы столичного адвоката. Другие четверо беглецов подозреваются в кражах.