Пять подсудимых сбежали из ИВС в подмосковной Истре

Пять подсудимых сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Московской области. Об этом сообщает подмосковная прокуратура.

«Прокуратура Московской области организовала проверку по факту побега из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра пяти подсудимых», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверки, проведение которой поручено Истринской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных должностных лиц.

По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на месте происшествия находится Истринский городской прокурор Михаил Рузляев.

По данным Telegram-канала Baza, среди сбежавших заключенных — опасный убийца, проходящий по делу о громком заказном покушении на бизнесмена.

Канал сообщает, что побег из СИЗО произошел глубокой ночью — в промежутке с 2.30 до 5.30. Предполагается, что беглецы могли просто выйти через заднюю дверь изолятора и скрыться. Отмечается, что при себе у сбежавших заключенных нет оружия.

Агентство «Интерфакс» сообщает, что в ночь на пятницу, 6 августа, изолятор самовольно покинули: Александр Мавриди, Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. По меньшей мере одного сотрудника изолятора проверяют на причастность к случившемуся.

Уточняется, что 50-летний уроженец Казахстана Александр Мавриди является обвиняемым в убийстве главы компании «Мясная империя» Владимира Маругова в 2020 году.

Согласно информации Следственного комитета России, 1 ноября 2020 года Мавриди и его сообщник Паша Ахмедов проникли в баню на участке «колбасного короля» в подмосковной деревне Аносино и застрелили бизнесмена из арбалета. Мавриди задержали в тот же день, Ахмедова — спустя две недели.

Ранее сообщалось, что двое заключенных сбежали из колонии в Новосибирской области.