Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Появилось видео с побегом подсудимых из ИВС в Истре 09:27
Подсудимые совершили побег при помощи гаечного ключа 09:12
Россиянам, вовремя прошедшим диспансеризацию, предложили выплачивать пособие 09:09
Россиянка Магомедалиева завоевала бронзу в соревнованиях по боксу... 08:54
Greenpeace: использование биоразлагаемых материалов не решит проблему мусора в России... 08:48
Месси был готов на еще большее понижение зарплаты, чтобы остаться... 08:45
Морские порты просят власти пустить иностранных туристов в Россию 08:41
Первый полк ракет «Сармат» сформируют в 2022 году 08:23
Сборная России — о допинге у бразильской волейболистки: возвращаемся... 08:23
В Турции 9 человек погибли и 30 пострадали при ДТП с автобусом 08:21

Пять подсудимых сбежали из ИВС в подмосковной Истре

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Телеграм-канал «Новости Москвы»

Пять подсудимых сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Московской области. Об этом сообщает подмосковная прокуратура.

«Прокуратура Московской области организовала проверку по факту побега из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра пяти подсудимых», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверки, проведение которой поручено Истринской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных должностных лиц.

По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на месте происшествия находится Истринский городской прокурор Михаил Рузляев.

По данным Telegram-канала Baza, среди сбежавших заключенных — опасный убийца, проходящий по делу о громком заказном покушении на бизнесмена.

Канал сообщает, что побег из СИЗО произошел глубокой ночью — в промежутке с 2.30 до 5.30. Предполагается, что беглецы могли просто выйти через заднюю дверь изолятора и скрыться. Отмечается, что при себе у сбежавших заключенных нет оружия.

Агентство «Интерфакс» сообщает, что в ночь на пятницу, 6 августа, изолятор самовольно покинули: Александр Мавриди, Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. По меньшей мере одного сотрудника изолятора проверяют на причастность к случившемуся.

Уточняется, что 50-летний уроженец Казахстана Александр Мавриди является обвиняемым в убийстве главы компании «Мясная империя» Владимира Маругова в 2020 году.

Согласно информации Следственного комитета России, 1 ноября 2020 года Мавриди и его сообщник Паша Ахмедов проникли в баню на участке «колбасного короля» в подмосковной деревне Аносино и застрелили бизнесмена из арбалета. Мавриди задержали в тот же день, Ахмедова — спустя две недели.

Ранее сообщалось, что двое заключенных сбежали из колонии в Новосибирской области.

Все новости на тему:
Новости Москвы
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Обогнали родной завод: Чехия начала продавать электромобиль УАЗ раньше России
MV Motors запустила в продажу электрический вариант «УАЗ Хантер»
14-й день Олимпиады: у России бронза в боксе. LIVE
Зенфира Магомедалиева выиграла бронзу Олимпиады по боксу в весовой категории до 75 кг
CNN: разведслужбы США изучают данные о вирусах из лаборатории в Ухане
Спецслужбы США получили данные о тысячах вирусов из «коронавирусной» лаборатории в КНР
Убийца семьи из Хакасии дал признательные показания
В Москве в пятницу ожидается до +22°С и дождь с грозой
Семья антиваксера из Англии, умершего от COVID-19, призывает не повторять его ошибку
Психолог назвала три болевые точки, на которые давят мошенники
Новости и материалы
Появилось видео с побегом подсудимых из ИВС в Истре
Подсудимые совершили побег при помощи гаечного ключа
Россиянам, вовремя прошедшим диспансеризацию, предложили выплачивать пособие
Россиянка Магомедалиева завоевала бронзу в соревнованиях по боксу на Олимпиаде в Токио
Greenpeace: использование биоразлагаемых материалов не решит проблему мусора в России
Месси был готов на еще большее понижение зарплаты, чтобы остаться в «Барселоне»
Морские порты просят власти пустить иностранных туристов в Россию
Первый полк ракет «Сармат» сформируют в 2022 году
Сборная России — о допинге у бразильской волейболистки: возвращаемся обратно на Олимпиаду?
В Турции 9 человек погибли и 30 пострадали при ДТП с автобусом
В Крыму назвали циничными слова Зеленского о России
Исинбаева проиграла на выборах главы комиссии спортсменов МОК
Российский и узбекский спецназ отработал уничтожение террористов на границе с Афганистаном
В Крыму заявили, что Зеленский не извлек никаких уроков из событий 2014 года
Агент Фернандеса отреагировал на информацию, что его клиент отказался от сборной России
Волейболистка сборной Бразилии сдала положительный допинг-тест
СК РФ: украинские силовики безусловно причастны к гибели журналиста Андрея Стенина
Россиянам рассказали, где лучше хранить свои накопления
Все новости
Шойгу предложил освоить Сибирь заново
Министр обороны поделился идеей построить в Сибири несколько крупных городов
Цирк накануне столетия: что происходит в «Спартаке»
После провала с «Бенфикой» клуб со скандалом покинул спортивный директор
За кого болеть на Играх, день 14-й: финалы в борьбе и боксе, старт художественной гимнастики
Женская сборная России по гандболу сразится за выход в финал с Норвегией
США призвали Иран завершить работу по возобновлению ядерной сделки
Вашингтон готов вернуться в Вену для переговоров по иранской ядерной программе
«Понравилось играть Харли Квинн, которая не в отношениях с Джокером»
Марго Робби, Сильвестр Сталлоне, Идрис Эльба и другие звезды — об «Отряде самоубийц» и своих героях
До 70% привитых: в Роспотребнадзоре сообщили о «чемпионах» вакцинации
Попова рассказала о 14 регионах-лидерах по вакцинации от коронавируса
Медики из «красных зон» снимут противочумные костюмы. Они доставили им много дискомфорта
Врачи обрадовались отмене обязательного ношения противочумных костюмов
Защита от побега: Лукашенко поручил закрыть «каждый метр» границы страны
Эксперты оценили возможности Белоруссии по тотальному контролю миграции
В рамках сотрудничества: Пашинян добился отправки погранвойск из России в Армению
Ереван сообщил о присутствии российских пограничников в одном из районов страны
Эксперты Michelin проехались по украинским ресторанам
Когда может появиться гид Michelin по Украине
«Мы не видим, что там происходит»: власти готовят новую систему наблюдения в Арктике
Путин поручил как можно быстрее внедрить систему мониторинга вечной мерзлоты
Автомобильный рынок покатился под гору
Продажи новых автомобилей в июле сократились на 6,5%
672 гола в 778 матчах. Карьера Месси в «Барселоне»
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях