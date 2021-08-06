СК РФ: украинские силовики безусловно причастны к гибели журналиста Андрея Стенина

Следственный комитет России считает, что к убийству российского фотожурналиста Андрея Стенина безусловно причастные украинские силовые структуры, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Установлено, что лица, совершившие убийство российского журналиста и других гражданских лиц, были в форме с изображением национального флага Украины. Идентифицирована и военная техника Национальной гвардии Украины, находившаяся поблизости. Таким образом, причастность украинских силовиков к этому преступлению не вызывает сомнений», — указано в сообщении СК России.

Следствие указывает, что украинская сторона до сих пор не представила документы по собственному расследованию смерти Андрея Стенина.

«Украинские правоохранительные органы не оказывают какого-либо содействия в расследовании обстоятельств убийства российского журналиста. Хотя очевидно, что они обладают информацией об этом происшествии», — заявили в СК России.

Следователи считают, что смогут найти реальных виновников убийства Андрея Стенина и тех, кто отдавал приказы, назвав это «вопросом времени».

В 2020 году Украина отказалась предоставить данные о гибели журналиста Стенина.

Андрей Стенин погиб 6 августа 2014 при обстреле колонны автомобилей аэромобильной бригадой Вооруженных сил Украины. В 2005-2008 году Стенин работал в «Газете.Ru».