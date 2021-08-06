Убийца семьи из Хакасии дал признательные показания

Федор Панов, обвиняемый в убийстве семьи в поселке Джирим в Хакасии, дал признательные показания после того как ему было предъявлено обвинение, сообщает ТАСС со ссылкой на главное следственное управление СК по Красноярскому краю и Хакасии.

«Задержанный местными жителями на территории села Джирим Ширинского района 35-летний местный житель был допрошен в качестве подозреваемого. В ходе допроса он дал признательные показания о совершенных убийствах членов семьи. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии»)», — указано в сообщении.

Ранее Панову было предъявлено обвинение.

В селе Джирим Ширинского района Хакасии была жестоко убита семья из пяти человек. По данным ведомства, тела жертв были обнаружены в их доме. В числе убитых — 56-летняя хозяйка дома Светлана И., ее муж, 58-летний Владимир Х., 19-летний сын хозяйки, брат-близнец супруга и восьмилетняя внучка Светланы.

На телах обнаружены колото-резаные ранения. Следователи возбудили уголовное дело по статьям ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц и малолетнего). Задержан ранее судимый за убийство и грабеж 36-летний житель Ширинского района Федор Панов.