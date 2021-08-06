Российский солдат рассказал о решающем бое за Грозный в первую чеченскую войну

Участник Первой чеченской войны, бывший военнослужащий внутренних войск МВД Александр Титов в беседе с «Лентой.ру» рассказал подробности последнего и решающего боя за Грозный.

Общебоевая тревога застала гранатометное отделение, которым командовал Титов, во время отдыха на Кубани. Личный состав подняли по команде и построили на плацу. Затем им дали несколько часов на сборы и вскоре они оказались в Грозном.

Ночью, по словам ветерана, было необходимо постоянно дежурить, чтобы удерживать оборону и не дать боевикам покинуть город. Титов рассказал об офицере Евгении Автономове, который получил ранение во время удержания оборонительных позиций.

«Вытащить его мы не могли — боевики не давали подойти. Истек кровью, и бандиты его забрали. Глаза выкололи, уши отрезали, прикладом пальцы раздробили», — рассказал он.

По его словам, в августе 1996 года у некоторых бойцов не выдерживали нервы и они кончали жизнь самоубийством, а другие были вынуждены искать себе пропитание из-за проблем со снабжением.

Особенно трудно российским солдатам дался штурм площади Минутка, которая была конечной целью во время зачистки кварталов.

«Пули свистели, гранаты взрывались. Стреляли минометы. Потеряли очень много сослуживцев, офицеров», — вспоминает Титов.

В этом сражении он получил осколочное ранение. Ему сделали перевязку, но в бой командир гранатометного отделения больше не вернулся.

Первая чеченская война завершилась почти 25 лет назад. Одним из переломных моментов в ней стала атака террористов в небольшом городе Буденновске Ставропольского края и дальнейший захват заложников в больнице. Очевидцы трагедии рассказали «Газете.Ru», что происходило в те шесть дней — с 14 по 19 июня 1995 года.