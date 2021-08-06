Самая пожилая британка раскрыла секрет долголетия

Самая старая женщина в Лондоне отпраздновала свое 108-летие после того, как пандемия коронавируса помешала ей сделать это в прошлом году, сообщает Metro.

Бывшая медсестра Бэтти Спир родился в 1913 году в Ирландии. По ее словам, секрет ее долгой жизни заключается в «трудолюбии и бокалу виски раз в неделю». Она также добавила, что в свои 108 лет ей приходится «вести активный образ жизни и пить чашку хорошего крепкого чая».

Отвечая на вопрос о том, является ли пандемия COVID-19 худшим событием за последние 100 лет, она ответила отрицательно.

«Первая мировая война была самым ужасным событием, ковид ничто по сравнению с этим», — отметила Спир.

Ранее отпраздновавшая свое 107-летие Рене Гловер из Великобритании рассказала, какое количество чая нужно пить для долголетия.