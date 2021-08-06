Бывшая американская разведчица предупредила о возможной ядерной войне между Россией и США

Возможная ядерная война между США и Россией представляет серьезную угрозу, заявила в своей колонке для издания The Hill офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер.

«Опасность столкновения двух держав существует с момента распада Советского Союза из-за наличия двух диаметрально противоположных мировоззрений», — пояснила она.

По мнению бывшей американской разведчицы, модернизация российского ядерного вооружения может привести в будущем к началу открытого конфликта. Коффлер подчеркнула, что ядерная доктрина современной России намного опаснее того, который существовал в Советском Союзе в период Холодной войны.

«Атомный арсенал СССР в конечном итоге стал психологическим оружием, которое никогда не применялось в бою», — написала Коффлер, добавив, что российская доктрина выходит за рамки «теоретической» и опирается на «реальность».

28 июля представители РФ и США обсудили в Женеве контроль над ядерным вооружением. По сообщению Госдепартамента, встреча была «профессиональной и предметной».