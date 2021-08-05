Мурашко предупредил, что COVID-19 стало сложнее лечить на фоне мутаций

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что коронавирусную инфекцию стало сложнее лечить в связи с новыми штаммами. Об этом он заявил в интервью kp.ru.

«Вместе с тем мы видим, что появляются новые штаммы коронавируса. Теперь тяжело болеют не только люди в возрасте, но и молодые. Болезнь хуже поддается лечению, вирус становится более заразным. Эти процессы идут во всем мире», — подчеркнул Мурашко.

По словам министра здравоохранения, справиться с продолжающимся распространением и мутацией COVID-19 можно, прервав цепочку передачи.

«Если раньше мы могли этого добиться только с помощью ограничения контактов, то теперь есть способ намного эффективнее и надежнее — вакцинация», — добавил Мурашко.

Сейчас опасно откладывать вакцинацию, сохраняется угроза для здоровья окружающих, напомнил министр.

Ранее Мурашко перечислил регионы с тревожной ситуацией по коронавирусу. К ним относятся Тува, Коми, Магаданская, Астраханская и Самарская области, а также в Севастополь и Красноярский край.

До этого глава Минздрава сообщил, что вакцина против COVID-19 «Спутник Лайт» есть во всех регионах страны.