Устроивший стрельбу в казанской школе Галявиев назвал мотив преступления

Обвиняемый в массовом убийстве Ильназ Галявиев рассказал, почему устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани. По словам молодого человека, причиной стала ненависть, сообщает RT со ссылкой на членов ОНК Москвы.
Участники Общественной наблюдательной комиссии побывали в психиатрическом отделении столичного СИЗО «Бутырка», где сейчас содержится фигурант дела.
«Я просто мир ненавидел, с ненавистью и пошел», — привел слова Галявиева один из членов комиссии.
Правозащитник добавил, что стрелок не знает об итогах судебно-психиатрической экспертизы. Сам Галявиев заверил, что ощущает себя вменяемым.
«Может, на момент нападения я был невменяемым, но теперь вменяем и раскаиваюсь, вину признаю», — сказал устроивший стрельбу в гимназии Казани.
В настоящий момент арестованный содержится в СИЗО в трехместной камере, у него два соседа. Первый сокамерник обвиняется в убийстве, а второй — в разбое.
У Галявиева, по словам члена ОНК, нормальные отношения с соседями по камере. Также молодой человек обратил внимание, что довольно давно ему не передавали писем.
11 мая 2021 года в гимназии №175 в Казани он открыл стрельбу, в результате которой погибли девять человек, 23 пострадали. Галявиева задержали, а по факту нападения на учреждение возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.
Ранее стало известно, что Галявиева после экспертизы перевели в психиатрическую больницу в СИЗО-2.