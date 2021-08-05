Устроивший стрельбу в казанской школе Галявиев назвал мотив преступления

Обвиняемый в массовом убийстве Ильназ Галявиев рассказал, почему устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани. По словам молодого человека, причиной стала ненависть, сообщает RT со ссылкой на членов ОНК Москвы.

Участники Общественной наблюдательной комиссии побывали в психиатрическом отделении столичного СИЗО «Бутырка», где сейчас содержится фигурант дела.

«Я просто мир ненавидел, с ненавистью и пошел», — привел слова Галявиева один из членов комиссии.

Правозащитник добавил, что стрелок не знает об итогах судебно-психиатрической экспертизы. Сам Галявиев заверил, что ощущает себя вменяемым.

«Может, на момент нападения я был невменяемым, но теперь вменяем и раскаиваюсь, вину признаю», — сказал устроивший стрельбу в гимназии Казани.

В настоящий момент арестованный содержится в СИЗО в трехместной камере, у него два соседа. Первый сокамерник обвиняется в убийстве, а второй — в разбое.

У Галявиева, по словам члена ОНК, нормальные отношения с соседями по камере. Также молодой человек обратил внимание, что довольно давно ему не передавали писем.

11 мая 2021 года в гимназии №175 в Казани он открыл стрельбу, в результате которой погибли девять человек, 23 пострадали. Галявиева задержали, а по факту нападения на учреждение возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

Ранее стало известно, что Галявиева после экспертизы перевели в психиатрическую больницу в СИЗО-2.