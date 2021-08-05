В Роспотребнадзоре выступили против ослабления ограничений по COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ослаблять сейчас ограничения в регионах страны, введенные из-за COVID-19, где тяжелая эпидситуация, еще рано. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 1».

«Ситуация развивается на высоких цифрах для каждого региона. И это говорит о том, что пока ослаблять ограничения рано», — добавила Попова.

По словам главы ведомства, сейчас в 15 регионах России фиксируется ухудшение ситуации с превышением среднероссийских показателей по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Также Попова обратила внимание, что в 22 регионах страны в настоящий момент прослеживается снижение заболеваемости коронавирусом, а в 35 все еще виден рост числа новых случаев.

Ранее исследователи объяснили причину цитокинового шторма при коронавирусе. Ученые проанализировали плазму крови 120 пациентов с COVID-19. Тесты показали, что у них наличие галектина-9 было значительно выше, чем у пациентов больных ВИЧ или раком.