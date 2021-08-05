Пожар уничтожил город в США

Город Гринвилл в северной Калифорнии подвергся сильным разрушениям после пожара, длившегося почти три недели, сообщает Associated Press.

Из-за аномальной жары, засухи и сильных ветров, северная Калифорния подверглась опустошению, причиненное огненной стихией.

В числе полностью разрушенных оказались отель и бар, построенные во времена «Золотой лихорадки», огонь сравнял с землей почти всю центральную часть города. До спальных районов поселения пожар дошел позднее, но из-за сильного ветра огонь распространяется там очень быстро. Точные объемы повреждений пока неизвестны, поскольку распространение огня пока не удалось остановить. Пожарные не исключают, что разрушений будет еще больше в случае сильных ветров.

«Мы потеряли наш Гринвилл этой ночью. У меня просто нет слов», — заявил Дуг ЛаМальфа, представитель округа в нижней палате Конгресса.

Ранее сообщалось, что Нью-Йорк заволокло густым смогом из-за сильных пожаров на западном побережье страны.