74 тысячи британцев просят Бориса Джонсона помиловать альпака Джеронимо

В Британии Владелица альпака Джеронимо проиграла последнее судебное разбирательство по делу своего питомца. Звезда интернета должен быть усыплен в течение месяца, однако его хозяйка не теряет надежды. По данным Daily Mail, петиция к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону уже набрала 74 тыс. подписей.

50-летняя Хелен Макдональд на протяжении четырех лет ведет судебную тяжбу с Департаментом окружающей среды, сотрудники которого хотят ликвидировать животное. Анализы Джеронимо дважды показывали наличие у него в крови микробактерии туберкулеза крупного рогатого скота. К этой болезни восприимчивы как сельскохозяйственные животные, так и человек. Именно поэтому власти США для борьбы с распространением заболевания точечно ликвидируют зараженный скот по всей стране. Хелен Макдональд опасается, что после вынесения вердикта суда сотрудники Департамента могут появиться у нее на ферме в любую минуту.

Основной аргумент женщины — наличие нескольких отрицательных тестов на туберкулез у Джеронимо. Кроме того, опираясь на научные исследования, она утверждает, что при заражении этой формой заболевания альпаки скоропостижно умирают, а ее любимец последние несколько лет чувствует себя прекрасно.

С целью помочь Джеронимо объединились десятки тысяч пользователей интернета. В открытом обращении к Борису Джонсону они требуют вмешаться в судьбу альпака и в порядке исключения отменить судебный приговор. К числу поддержавших Джеронимо присоединились актриса Джоанна Ламли и естествоиспытатель Крис Пэкхем.

На странице в Facebook, которую от лица альпака ведет его хозяйка, регулярно появляются слова благодарности к неравнодушным пользователям, подписавшим петицию.

Ранее ученые выяснили, что антитела альпака нейтрализуют коронавирус.