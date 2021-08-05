В Нижнем Новгороде открыли Чкаловскую лестницу после реконструкции, оставив мусор

В Нижнем Новгороде открыли для жителей и туристов Чкаловскую лестницу после реконструкции, продолжавшуюся почти два года. В первый день свободного доступа на ней был замечен мусор, сообщается в Telegram-канале «Подъем».

Мусор увидели люди, которые пришли посмотреть на проделанный ремонт. Однако там были разбросаны пакеты, бутылки, пластиковые стаканчики и другие отходы.

При этом в качестве возможной причины произошедшего рассматривается вина подрядчика.

«Технический подрядчик мероприятия «Артколесо» завершил демонтаж сцены раньше срока и без предупреждения открыл периметр до приезда клининга. Хотя по регламенту не должен был снимать заборы и должен был предупредить клининг об окончании демонтажа», — уточнили организаторы мероприятия.

К утру 5 августа Чкаловскую лестницу очистили от мусора.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород назвали «Новогодней столицей России — 2022».