Мясников заявил о снижении общего интеллектуального уровня людей

Врач и телеведущий Александр Мясников ответил на вопрос журналиста Владимира Соловьева о том, действительно ли у переболевших COVID-19 пациентов снижаются когнитивные способности. Эксперт согласился с выводами ученых и констатировал общее снижение интеллекта у человечества. Об этом он рассказал в YouTube-шоу «Соловьев Live».

Журналист рассказал об исследовании британских ученых, утверждающих, что ухудшения в работе мозга могут произойти даже после легкой формы коронавирусной инфекции.

«Зайди в мой Instagram и прочитай комментарии людей про прививки от COVID. Ты понимаешь, опасен не COVID <…> — опасно общее снижение какого-то разума, это удивительно», — сказал Мясников.

По словам врача, проблема заключается не только в позиции противников прививок. Многие пациенты добровольно отказываются от диспансеризации, при этом они не хотят бросать вредные привычки. Также телеведущий отдельно упомянул многочисленные случаи, когда у людей в ходе персональных обследований находили риски сердечных заболеваний из-за плохой наследственности.

«[Врачи] сказали: «Если вы не будете вести себя правильно, то будете умирать от инфарктов-инсультов, потому что в генетике, у вас в геноме заложено». И посмотрели через три года. Большинство не сделали ничего: ни курить не бросили, ни похудели», — добавил специалист.

Ранее ученые выяснили, что при коронавирусной инфекции в мозге у пожилого человека происходят изменения, аналогичные тем, которые наблюдаются в случае болезни Альцгеймера.