Мурашко перечислил регионы с тревожной ситуацией по коронавирусу

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах. Об этом сообщает ТАСС.

Так, наибольшую тревогу вызывает ситуация с коронавирусом в Туве, Коми, Магаданской, Астраханской и Самарской областях, а также в Севастополе и Красноярском крае.

Мурашко уточнил, что в некоторые из этих регионов направлены бригады специалистов по оказанию организационно-методической и лечебной помощи.

В тоже время он отметил, что прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился. По его словам, замедление наблюдается за счет таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

«Однако в других регионах мы видим, что пока ситуация остается напряженной и рост отмечается», — подчеркнул министр.

Ранее глава Минздрава сообщил, что вакцина против COVID-19 «Спутник Лайт» есть во всех регионах России.