Материнскую плату первого компьютера Apple выставили на продажу в США

В США выставлена на продажу материнская плата первой модели компьютера Apple - 1 за $450 тыс., сообщает Daily Mail.

Компьютер Apple - 1 был спроектирован Стивом Джобсом и Стивом Возняком в 1976 году. Из двухсот плат, сделанных будущими архитекторами технологической революции, сохранились чуть более 70. И лишь около десяти плат до сих пор в рабочем состоянии. Материнская плата, которой владеет друг предпринимателей Роберт Вагнер будет продана в комплекте с оригинальной инструкцией по использованию, кассетным магнитофоном и зарядным устройством того же времени.

В отличие от современных компьютеров, печатные платы в самых первых персональных компьютерах были на виду, а объем памяти составлял всего 8 байт — более чем в 600000 раз меньше, чем в современных гаджетах, производимых корпорацией.

Apple-1 перестали производить в октябре 1977, когда Джобс и Возняк представили более усовершенствованную модель компьютера Apple II.

Ранее сообщалось, что новый IPhone 14 будет произведен из титана.