Путин назвал причину масштабных пожаров и паводков в России

Президент России Владимир Путин связал масштабы пожаров и паводков в стране изменениями климата. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в последние 44 года среднегодовая температура воздуха в России растет в 2,8 раза быстрее, «чем в глобальном измерении».

Также президент отметил, что в РФ до сих пор нет единой системы мониторинга состояния вечной мерзлоты. Он напомнил, что ранее планировалось подготовить проект закона о создании этой системы.

«Нужно его разработать и вносить как можно быстрее», — сказал Путин на совещании с членами правительства, добавив, что 6 августа проведет отдельное совещание по вопросам борьбы с пожарами и паводками.

Глава государства поручил министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову представить доклад о подготовке данного закона, а также о развитии службы гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Ранее сообщалось, что Путин посетит пострадавшие от пожаров районы.