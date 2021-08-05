Бездомного в США перепутали с преступником и два года держали в психиатрической больнице

50-летнего бездомного Джошуа Шпристерсбаха арестовала гавайская полиция, признав в нем преступника из Аляски, а когда он стал отрицать, что он им является, его положили в психиатрическую больницу и держали больше двух лет, сообщает Washington Post.

Шпристерсбах был арестован летом 2017 года, когда заснул в очереди за едой в Гонолулу, штат Гавайи. Мужчина подумал, что его задержали по обвинению в праздношатании, запрещенном на островах, но офицер полиции подумал, что Джошуа на самом деле - другой человек, житель Аляски Томаса Кастлберри, объявленный в розыск в 2006 году за нарушение условий испытательного срока по делу о наркотиках.

Бездомный стал отрицать, что является разыскиваемым преступником, но чем активнее он пытался это доказать, тем больше полицейские сомневались во вменяемости задержанного и транспортировали Шпристерсбаха в психиатрическое отделение Госпиталя штата Гавайи. Мужчину держали там больше двух лет до тех пор, пока один из психиатров не решил вбить в поисковике фамилию преступника и осознал, что последний находится в тюрьме с 2016 года. Поняв, что Кастлберри был задержан в другом штате, врач позвонил детективу, который уже окончательно доказал, что гавайский бездомный и наркоделец с Аляски - два разных человека. Шпристерсбаха освободили без публичной огласки только в январе 2020 года.

Организация по защите прав пострадавших от несправедливого обращения сил правопорядка подала в суд на полицию Гавайев, обвинив их в том, что для проверки личности достаточно было просто сравнить фотографии двух людей. Полиция настаивает, что неприятный инцидент - совместная вина полиции, прокурора и госпиталя, где содержался Шпристерсбах.

Ранее сообщалось, что несправедливо осужденной за убийство американке выплатят $3 млн за 35 лет в тюрьме.