Набиуллиной предложили наносить «триколор» на российские банковские карты

Председателю Банка России Эльвире Набиуллиной предложили наносить изображение российского флага на все банковские карты, выпускаемые на территории России. С соответствующей инициативой к главе Центробанка в письме обратилась первый вице-президент Российского фонда мира, руководитель мониторингового центра «Безопасность 2.0» Елена Сутормина.

«Предлагаю к рассмотрению и обсуждению общественную инициативу об обязательном нанесении эмблемы российского флага («триколор») на банковские карты (в том числе виртуальные), выпускаемые на территории нашей страны», — говорится в письме, имеющемся в распоряжении «Газеты.Ru».

Темы сохранения российской самобытности, традиционных для страны духовно-нравственных ценностей и патриотического воспитания подрастающего поколения стали определяющими в общественном пространстве, отмечает Сутормина. По ее словами, патриотизм, любовь к семье и своей Родине, лежащие в основе суверенитета страны, поддерживает подавляющее число россиян.

«Чрезвычайно необходимо, чтобы данная тематика поддерживалась и продвигалась в различных сферах общественной и гражданской жизни. <…> Крайне важно, чтобы у граждан России была возможность идентифицировать себя со своей Родиной», – написала Сутормина.