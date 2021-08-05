«Все в шоке и в ужасе»: родственники рассказали о семье, убитой в Хакасии

Пятеро членов семьи Хнычевых, которую в хакасском селе Джирим убил 36-летний Федор Панов, были очень дружны и любили проводить время вместе. Об этом «Газете.Ru» рассказала Карина К., внучка Светланы И. и Владимира Х. — хозяев дома, где произошло массовое убийство.

«Они были очень дружными, всегда хорошо жили, всегда праздновали праздники вместе, даже когда я приезжала, мы всегда куда-нибудь ходили в поход, например, на елку», — сказала она.

По предварительной версии, поводом для убийства стала ревность — недавно освободившийся после 16-летнего срока Панов был влюблен в девушку Марину, но после того, как она собралась разорвать отношения, мужчина решил расправиться со всей семьей бывшей возлюбленной. Родственница убитых Анжелика Р. рассказала «Газете.Ru», что это стало шоком для всех.

«Это наши родственники, я лично не знаю этого Панова, когда я там жила в 2000-х годах, он убил уже там одну семью (СМИ сообщали о том, что в феврале Панов вышел из колонии, где провел 16 лет 10 месяцев за убийство двух женщин. — «Газета.Ru»). Вот освободился недавно и совершил это. Мы все в шоке и в ужасе от того, что случилось. Семья очень хорошая, воспитывали внучку, сына своего. Все у них было хорошо, они всегда было очень дружные любили своих детей, я просто не понимаю, как он мог с ними это сделать», — рассказала собеседница «Газеты.Ru».

Ранее СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщил о том, что в собственном доме найдены тела пяти жертв массового убийства: 56-летней хозяйки дома Светланы И., ее мужа 58-летнего Владимира Х., 19-летнего сына хозяйки, брата-близнеца супруга и восьмилетней внучки Светланы. По подозрению в убийстве был задержан 36-летний житель Ширинского района Хакасии Федор Панов, который дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц и малолетнего).