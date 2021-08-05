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Вакуумный поезд под Альпами будет перевозить пассажиров со скоростью 1200 км/ч

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Marcelo del Pozo/Reuters

Стартап из Швейцарии планирует построить вакуумную транспортную систему под Альпами, на которой поезд будет перевозить пассажиров со скоростью более 1200 км/ч, сообщает Metro.

Идея использовать как транспорт капсулу, передвигающуюся на воздушной подушке в трубе с очень низким давлением, впервые появилась еще в начале XX века. Тем не менее, она обрела новую жизнь после разработки известным американским бизнесменом Илоном Маском проекта Hyperloop в 2013 году.

Небольшая швейцарская технологическая компания Swisspod планирует построить вакуумную дорогу между Цюрихом и Женевой, находящихся на расстоянии 250 км друг от друга в разных концах страны, и перевозить на ней пассажиров и грузы за 17 минут.

На данный момент компания построила небольшую тестовую дорогу на территории Швейцарского федерального технологического института в Лозанне, где изучают влияние электромагнитной тяги на движение капсулы в туннеле с низким давлением. По словам руководителя компании Дениса Тудора, вакуумная дорога между двумя концами Швейцарии может стать реальностью уже через несколько лет.

Ранее сообщалось, что компания Virgin Hyperloop успешно провела испытания вакуумного поезда с людьми на борту.

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