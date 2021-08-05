МИД призвал российских туристов внимательно выбирать места отдыха в Турции

В Министерстве иностранных дел советуют россиянам внимательно выбирать места для отдыха на фоне лесных пожаров в Турции. Об этом заявил директор Четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон, передает РИА «Новости».

Дипломат порекомендовал перед поездкой ознакомиться с рекомендациями МИД.

Пилипсон также напомнил, что министерство культуры и туризма Турции совместно с другими профильными ведомствами с июня 2020 года внедрило в курортных зонах республики обязательную сертификацию отелей и других предприятий туристического сектора по программе «Безопасный туризм», предусматривающей соблюдение отдельно прописанных санитарно-эпидемиологических критериев.

Эти требования включают обязательное ношение медицинских масок, соблюдение социальной дистанции, контроль заполняемости гостиниц и другие меры, обеспечивающие защиту от заражения коронавирусной инфекцией.

28 июля в турецкой провинции Анталия вспыхнул первый лесной пожар, в дальнейшем огонь охватил Бодрум, Мармарис и другие населенные пункты. Сторонники запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, состоящие в группировке «Дети огня», заявили, что именно они стоят за многочисленными лесными пожарами на курортах страны.

Для тушения пожаров в Турцию были направлены в том числе российские многоцелевые самолеты-амфибии Бе-200.