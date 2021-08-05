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Эпидемиолог назвала продолжительность острого периода коронавируса

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Reuters

Острый период инфекции коронавирусом у больных длится в среднем 18-19 дней. Об этом рассказала замдиректора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева, передает РИА «Новости».

Она отметила, что болезнь в острой стадии может длиться от 11 дней до 28 дней, однако вирус SARS-CoV-2 будет выделяться лишь 11 дней, а период восстановления может занять до нескольких месяцев.

Под «длительностью болезни» подразумевается продолжительность острого периода инфекции, в том числе период от момента появления первых симптомов до купирования острых проявлений COVID-19, а также длительность периода восстановления, который может затянуться до нескольких месяцев, отметила Плоскирева.

Она добавила, что исходя из других заболеваний пациента, если они есть, можно сказать, как долго будет длиться период восстановления.

Ранее Роспотребнадзор объяснил, зачем нужна повторная вакцинация от коронавируса.

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Коронавирус 2019-nCoV
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