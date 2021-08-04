Мясников напомнил о пророчестве о коронавирусе, сделанном в 2014 году

Телеведущий и врач Александр Мясников напомнил в своем Telegram-канале о пророческих словах из книги, которую он написал в 2014 году.

В предисловии своей книги Мясников указал на «слепую зону», которая возникла вокруг темы инфекций.

«Антипрививочное движение недалеких и ограниченных людей с явными психопатами и мошенниками во главе и преступно доступное и широкое применение антибиотиков привело к тому, что мы остались практически беззащитны», — написал он.

Телеведущий отметил, что еще семь лет назад ситуацию с инфекциями можно было сравнить с «пороховой бочкой с дымящимся фитилем и надписью «инфекции» на боку».

Мясников заключил, что сегодня на фоне ситуации с пандемией COVID-19 слова, которые были им написаны семь лет назад, «читаются уже по-другому».

В июле ученые Vir Biotechnology и Института геномики и эволюционной медицины Университета Темпл из США в результате проведенного исследования пришли к выводу о том, что в ближайшие четыре месяца в мире сформируются 22 мутации коронавируса.