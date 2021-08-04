Закурившая в самолете россиянка заявила, что была «без сознания»

Россиянка Ирина Таммируусу, закурившая в салоне самолета, заявила, что была без сознания. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Я была без сознания! Я не буду платить, потому что у меня есть медицинское заключение — у меня была потеря сознания», — рассказал женщина.

По ее словам, она не уверена, как все было на самом деле — может быть, «они взяли и вставили мне в рот сигарету дымящуюся».

Ранее на видео попала россиянка, которая курила в салоне бизнес-класса самолета, выполнявшего рейс из Бодрума в Москву. Ирина не считает себя виновной в нарушении правил безопасности на борту.

Позже она рассказала свою версию происшествия и заявила, что ее избили в полиции.