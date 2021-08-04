В Госдуме назвали «неверным трендом» идею ввести налог на мясо ради климата

Введение налога на мясо может привести не только к удорожанию продукта, но и к негативным социальным последствиям. Улучшение климатической ситуации зависит от уменьшения промышленных выбросов, заявил «Газете.Ru» первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

По мнению депутата, улучшение климатической ситуации в мире не должно касаться продуктов питания, так как подобные меры приведут к удорожанию.

«Я считаю, что эту тему однозначно поднимать по нескольким причинам. Любой налог вызовет удорожание конечной продукции. Сам тренд, который назван, он абсолютно неверен. По этой логике дальше мы сможем накладывать налог на людей. Мясо сюда попало за счет того, что дополнительно животные выделяют метан и потребляют кислород. Сегодня президенты России и Америки договаривались о том, чтобы уменьшить выбросы. Они должны касаться промышленности, но никак не той сферы, которая производит продукты питания, потому что это прямое удорожание данной продукции. Поэтому я выступаю против данной концепции и считаю, что она неправильная», — пояснил Катасонов.

Он также отметил, что введение данного налога может привести к недовольству граждан.

«Удорожание мяса приведет к негативным социальным последствиям. Потому что цена на мясо вырастет, люди будут понимать, что причиной является не только международная инфляция, которой нам сейчас объясняют общее удорожание продукции, а в том числе и налог, который дополнительно ввело государство. Это приведет к социальному недовольству. Мало того, что каждый житель это почувствует у себя в кармане, но это приведет и к социальному непониманию. Людям очень трудно объяснить, почему экология должна спасаться за счет мясной продукции», — заключил он.

Ранее спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков допустил, что в России может появиться налог на мясо для сдерживания изменений климата. Он отметил, что климатическая повестка может изменить сферу животноводства и стать причиной развития новых технологий.