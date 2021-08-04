Задержан водитель автобуса, столкнувшегося с грузовиком на западе Москвы

Задержан водитель пассажирского автобуса, который столкнулся с грузовиком на Боровском шоссе в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Водитель автобуса в настоящее время задержан. С ним будут проведены все необходимые процедуры, в том числе медицинское освидетельствование на наличие алкоголя и наркотиков в крови», — сказал правоохранитель.

Днем 4 августа на 29-м км Боровского шоссе, на западе Москвы, столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль коммунальных служб. Автобус следовал по маршруту № 750 Внуково — Саларьево.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при ДТП выросло до 13. В пресс-службе столичного управления ГИБДД уточнили, что детей до 16 лет среди пострадавших нет. В момент происшествия в автобусе находились 30 человек.