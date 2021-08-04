Мосгорсуд оставил в СИЗО сбившую на машине трех детей Башкирову

Мосгорсуд признал законным арест 18-летней москвички Валерии Башкировой, которая 16 июля на западе столицы сбила трех несовершеннолетних (двое из них скончались). Об этом сообщает ТАСС.

«Постановление Тверского районного суда от 19 июля 2021 года оставить без изменения», — огласили в суде.

Башкирова участвовала в заседании по видеоконференцсвязи из СИЗО, на слушание прибыли родители девушки.

По словам адвоката обвиняемой Альберта Якубова, что домашний арест может быть изменен только если нарушен его режим, чего не было. В жалобе правозащитник указал, что девушка ранее не привлекалась к ответственности, бежать после совершенного преступления не пыталась, сопротивления не оказывала, проживает с родителями. Он также добавил, родители готовы внести за Башкирову залог, а отец уже предел 200 тыс. рублей на погребение двух погибших детей.

В связи с этим в материалах жалобы адвокат указал, что вменяемая в вину обвиняемой статья и пункт УК не исключают примирения сторон.

Сама Башкирова во время видеоконференции вновь принесла извинения родным детей и заявила, что раскаивается в произошедшем и готова сама возместить ущерб потерпевшим. Девушка призналась, что 1 сентября планировала поступить в вуз. Во время заседания обвиняемая не смогла сдержать слез.

Авария, в которой сбили троих детей, произошла днем 16 июля на улице Авиаторов. Самый младший пострадавший – 9-месячный ребенок – в момент аварии находился в коляске, 5-летний мальчик – на самокате, а 3-летний малыш – на беговеле. В ночь на субботу скончался 5-летний мальчик, а вечером 17 июля от полученных травм умер 3-летний ребенок. За рулем автомобиля Mazda находилась 18-летняя Валерия Башкирова.

17 июля суд заключил девушку под домашний арест до 16 сентября. Башкирова полностью признала свою вину.

Ранее сокамерница Башкировой рассказала о состоянии девушки.