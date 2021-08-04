Власти Петербурга пообещали разобраться с водителем, высадившими инвалида из маршрутки

Власти Санкт-Петербурга начали проверку в связи с отказом водителя маршрутного такси везти пассажира с ДЦП. Его впоследствии ждет дисциплинарное взыскание, заявил «Газете.Ru» председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

«Сейчас разбираемся с этим водителем. Его некорректное поведение в целом нехорошо, не только в отношении инвалида. Если он позволил себе какие-то грубые слова, то это и в отношении простых людей неправильно. Соответственно, мы проводим проверку по этому факту, знаю, что коллеги из прокуратуры подключились. Водителя ждут меры дисциплинарного воздействия, касающиеся правил поведения водителей с пассажирами, которые должен перевозчик, компания ПитерАвто, применять к водителям», — пояснил он.

Поляков добавил, что маршрутка является частным перевозчиком, поэтому в ней не действуют льготы для пассажиров.

«Однако стоит также понимать, что на коммерческих автобусах, на маршрутах с буквой К, льготы не работают. Для этого и призвана реализация новой модели транспортного обслуживания, чтобы на всех маршрутах Санкт-Петербурга, работали все виды проездных документов, включая все виды льгот, действующих в Санкт-Петербурге. Она будет запущена с весны 2022 года», — заключил он.

Ранее сообщалось, что программиста с ДЦП из Санкт-Петербурга Ивана Бакаидова пытались в грубой форме высадить из маршрутки. Стало известно, что мужчина входит в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes.