В Литве назвали провокацией заявление Белоруссии о гибели мигранта у границы

Распространившиеся в СМИ сообщения о погибшем от побоев мигранте из Ирака, которого обнаружили у литовско-белорусской границы пограничники Белоруссии, являются провокацией Минска. Об этом заявил глава Минобороны балтийской республики Арвидас Анушаускас, передает ТАСС.

По его словам, сообщения о смерти мигранта были подготовлены.

»[Президент Белоруссии Александр] Лукашенко приказал опросить свидетелей из местных жителей, которые нашли мигранта. Потом сообщили о том, что его обнаружили пограничники», — сказал литовский министр.

Ранее 4 августа официальный представитель белорусского Госпогранкомитета (ГПК) Антон Бычковский заявил, что белорусские пограничники ночью нашли на границе с Литвой мигранта в очень тяжелом физическом состоянии, при оказании первой помощи мужчина скончался. Telegram-канал «Пул первого» сообщал, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко было доложено «о шокирующем убийстве иракца, который возвращался из Литвы».

Накануне Литва заявила об увеличении потока нелегалов из Белоруссии в десятки раз. Литовские власти выразили мнение, что Минск таким образом добивается смены санкционной политики в отношении Белоруссии. В то же время белорусские власти подчеркнули, что ничего нового в потоке нелегалов нет и бороться с ним надо совместными усилиями.