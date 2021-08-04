Вирусолог оценил эффективность чернушки посевной в борьбе с коронавирусом

Говорить об эффективности семян растения Nigella sativa («черного тмина») пока рано, для этого необходимы более масштабные исследования. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил врач-вирусолог Георгий Викулов, комментируя исследование австралийских ученых об эффективности данного растения в борьбе с COVID-19.

Он отметил, что действующее вещество черного тмина, тимохинон, способно бороться с различными заболеваниями, однако необходимо доказать его эффективность относительно коронавирусной инфекции.

«Я думаю, это пока что предварительные данные. Если будет установлен дозозависимый эффект, возможно, получится даже создать отдельный препарат черного тмина, который может быть использован в комбинации с другими препаратами. Тимохинон — известный компонент, он демонстрировал и обезболивающий, и противовоспалительный эффект, но необходимы соответствующие исследования для того, чтобы говорить, насколько он эффективен [против коронавируса]. Поскольку структура вещества такова, что он может убирать избыток кислорода и может оказывать антиоксидантное действие, я думаю, что какая-то перспектива в этом есть, но необходимы исследования более масштабные», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что ученые из австралийского Технологического университета Сиднея обнаружили новое средство от коронавируса — семена растения Nigella sativa, известного в России также как «чернушка посевная» или «черный тмин». По данным австралийских ученых, в Nigella sativa содержатся элементы, нарушающие «работу» коронавируса и не позволяющие инфекции переходить в легочную форму.