В КПРФ выразили надежду на исправление «скопинского маньяка»

В КПРФ надеются на исправление недавно вышедшего на свободу Виктора Мохова, более известного как «скопинский маньяк». Об этом заявил зампредседателя ЦК Компартии Владимир Кашин, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Мировой суд назначил Мохову 10 суток административного ареста за участие в съемке видеоролика в поддержку партии КПРФ. На видео «скопинский маньяк», одетый в футболку и кепку с символикой КПРФ, рассказывает, что поддерживает лидера партии Геннадия Зюганова. В рязанском отделении партии заявили, что мужчина не имеет к политсиле никакого отношения и назвали видео провокацией.

«То, что лидер (Зюганов — прим.) у нас достойный, всю жизнь борется за справедливость, за народ, за русского человека, за весь наш многонациональный народ, – это факт, и, если даже об этом говорит бывший маньяк, мы это, должен сказать, никоим образом негативно не воспринимаем», — сказал Кашин, отметив, что в партии только ратуют за исправление таких граждан, как Мохов.

Политик также посоветовал экс-заключенному прочесть программу КПРФ, где говорится о том, что «человек человеку друг и товарищ, а не враг, не злыдень и не злодей, – чтобы это исповедовал он в своей дальнейшей жизни, а не нарушал бы и извращал законы».

Кашин выразил мнение, что Мохову необходимо заняться милосердием, чтобы «искупить свою вину».

Участием в съемках Виктор Мохов повторно нарушил установленное ему административное ограничение, так как 1 апреля был признан виновным и получил штраф 1200 рублей за съемку в фильме журналистки Ксении Собчак. В ходе разбирательства мужчина полностью признал вину.

До этого в отношении россиянина были установлены административные ограничения в виде запрета на посещение мест проведения спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий на 6 лет. Также ему нельзя находиться вне своего дома с 22.00 до 6.00, за исключением времени нахождения на работе, и выезжать за пределы Скопинского района без разрешения органа внутренних дел. Позже суд запретил ему общаться с представителями СМИ и посещать места общественного питания, в которых разрешено употребление алкоголя.