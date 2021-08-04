Россиянка закурила на борту самолета, возвращаясь с турецкого курорта

Россиянка, возвращаясь с отдыха рейсом Бодрум — Москва, устроила в салоне бизнес-класса дебош — закурила сигарету и устроила перепалку с бортпроводниками, сообщает Telegram-канал «Кухня Аэрофлота».

«Женщина очень хорошо отдохнула на рейсе Бодрум - Москва. Если вы думали, что курить в самолете строго запрещено, то некоторым пассажирам бизнес-класса на это плевать», — написал автор видео.

Уточняется, что женщина закурила уже после посадки самолета. У трапа ее встретили сотрудники полиции, которые составили на женщину административный протокол о мелком хулиганстве и отпустили.

Последним российским рейсом, на котором разрешено было курить, был маршрут из Москвы в Шанхай — запрет на курение был наложен только в 2002 году.

Ранее, в январе 2021 года, у россиянки отсудили свыше 200 тыс. рублей за курение в самолете.

Пассажирку авиарейса Мурманск — Москва заметили курящей в туалете лайнера.