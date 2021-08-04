В обществе «Знание» дали советы по недопущению новых пандемий в будущем

В начале пандемии коронавируса, когда мир еще не понимал, что происходит, российские врачи, еще не имея хорошего обмундирования и опыта лечения этой болезни, пошли с ней бороться, погибшие при этой борьбе медики стали героями. Об этом заявил президент Союза медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата», сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, детский доктор Мира, Герой труда России профессор Леонид Рошаль в эфире Российского общества «Знание», интервью опубликовано на сайте организации.

Беседа состоялась в ходе просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной «Знанием» совместно с общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ.

Спикер призвал родителей не ходить с больными детьми в поликлинику, чтобы не распространять инфекцию, он посоветовал вызвать врача на дом и попросить его поставить точный диагноз. Специалист напомнил, что в ряде стран уже вакцинируют детей от коронавируса, в основном это подростки лот 12 до 16 лет. Врач выразил мнение, что вакцинация является колоссальным достижением человечества, которое с раннего возраста защищает детей от опаснейших болезней.

«У нас есть примеры, когда в Чечне во время войны перестали прививать детей от полиомиелита и появились дети с полиомиелитом. И недавняя история с корью в Европе. Поэтому не стоит снимать вопрос о вакцинации детей в будущем с повестки дня», — сказал Рошаль.

Для недопущения появления новых пандемий в будущем детский доктор призвал увеличивать финансирование отрасли до уровня не ниже 5% ВВП, решить кадровый вопрос и сделать каждый регион России самодостаточным в вопросах медицинского обеспечения и оказания высокотехнологичной помощи, чтобы везде были необходимые ресурсы для оказания квалифицированной помощи на уровне не ниже федерального центра.

Рошаль признался, что вакцинировался от коронавируса, и, если не добьется антител, то он продолжит вакцинироваться, несмотря на возраст (Рошалю 88 лет) и хронические болезни.

Ранее кандидат медицинских наук, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» в Коммунарке Денис Проценко в ходе просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной Российским обществом «Знание» совместно с общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ, заявил, что вакцинация является залогом прекращения мутаций вируса и прекращения пандемии.