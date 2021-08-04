В Москве выявили 2 502 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в Москве выявили 2 502 случая заражения коронавирусом, с начала пандемии зарегистрировано 1 516 394 случая инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб.

Отмечается, что за последний день госпитализирован 961 пациент с COVID-19, 76 человек скончались. За весь период жертвами инфекции в российской столице стали 25 926 человек.

В настоящее время на аппарате искусственной вентиляции легких находятся 455 человек.

При этом вылечились 4 302 человека, с начала эпидемии — 1 374 447.

Ранее стало известно, что в России с начала пандемии зарегистрировано 6 356 784 случая коронавируса в 85 регионах страны. За весь период умерли 161 715 человек, выздоровели 5 679 842 пациента.

В понедельник, 2 августа, в США обнародовали доклад с утверждением о лабораторном происхождении COVID-19 из Уханьского института вирусологии в Китае.

Китай отрицает утечку генетически модифицированного коронавируса с объекта в Ухане. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) после проведения расследования также пришли к выводу, что такая утечка крайне маловероятна.